Компании из сегмента малого и микробизнеса могут сформировать отчетность в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Сформировать декларацию могут индивидуальные предприниматели, работающие по системе налогообложения «УСН Доходы» без сотрудников. Весь процесс занимает до 10 минут. Файл с отчетностью можно выгрузить в формате XML, подписать с помощью КЭП в интернет-банке «Райффайзен Бизнес Онлайн», а затем подать в налоговую удаленно.

«Формирование нулевой декларации, то есть без доходов за прошлый год, займет менее минуты. При формировании стандартной декларации потребуется сверить доходы и добавить недостающие — если, например, были доходы наличными, которые не поступали на счет. Также нужно заполнить поле «страховые взносы». Остальная информация подгружается автоматически — это сведения о налоговой, ОКВЭД, ОКАТО и другие. Таким образом, формирование декларации займет пять — десять минут», — отметил руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка Денис Скоков.

Сейчас сервис реализован для устройств на базе платформы Android. В ближайшее время планируется запуск для операционной системы iOS.