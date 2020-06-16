Количество подключений к сетям связи пятого поколения (5G) в мире к концу года составит 190 млн, а концу 2025-го возрастет почти в 15 раз — до 2,8 млрд, говорится в сообщении Ericsson со ссылкой на отчет Ericsson Mobility Report.

Количество подключений в сетях 5G растет чуть быстрее ранее сделанных прогнозов. Так, в ноябре эксперты Ericsson ожидали 2,6 млрд подключений по итогам 2025 года. Компания в связи с этим отмечает, что главным драйвером роста выступает Китай.

«Хотя на некоторых рынках темпы роста подключений к сетям 5G замедлились из-за пандемии, на других рынках количество подключений росло быстрее прогноза. Исходя из этого, эксперты Ericsson пересмотрели прогноз числа общемировых подключений к сетям 5G в 2020 году в сторону увеличения», — поясняет компания.

Запуск сетей 5G откладывается Минкомсвязь предлагает сэкономить на их развертывании в этом году.

В сообщении отмечается, что всего в этом году более 20 операторов запустили сети 5G в коммерческую эксплуатацию, и в данный момент такие услуги оказывают более 75 операторов из разных стран мира. Общий мировой мобильный трафик сейчас оценивается в 33 эксабайтов в месяц, а к 2025 году он должен вырасти в пять раз. «К тому моменту около 45% общего трафика будет генерироваться в сетях 5G», — прогнозирует Ericsson.