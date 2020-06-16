Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству концептуально поддерживает поправки в Трудовой кодекс РФ, касающиеся регулирования дистанционной и временной удаленной работы, сообщил глава комитета Андрей Клишас.

«Проект [закона] был рассмотрен в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и концептуально поддерживается», — сказал Клишас.

По его словам, принятие законопроекта будет способствовать «развитию трудовых отношений в условиях меняющегося мира, законодательно закрепит новые права и обязанности сторон трудовых отношений».

«Начало пандемии COVID-19 привело к масштабному распространению режима работы вне стационарных рабочих мест, к развитию взаимодействия между сторонами трудовых отношений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Данные обстоятельства требуют мер законодательного реагирования и внесения необходимых изменений в трудовое законодательство», — отметил сенатор.

В Госдуму внесен законопроект о регулировании удаленной работы В ТК предлагается определить три вида удаленной работы: непосредственно дистанционная работа, временная дистанционная и комбинированная дистанционная.

Ранее законопроект внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов во главе с председателями палат Федерального собрания Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Инициатива дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников.