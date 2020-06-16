Минфин России проведет в среду, 17 июня, аукционы по размещению трех выпусков облигаций федерального займа. Анонс опубликован на сайте ведомства.

В частности, будут размещены ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26234RMFS с датой погашения 16 июля 2025 года и ОФЗ-ПД выпуска № 26228RMFS с датой погашения 10 апреля 2030-го в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках.

Кроме того, будут размещены облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52002RMFS с датой погашения 2 февраля 2028 года в объеме 10 млрд 869,7 млн рублей по номинальной стоимости (10 млн штук).



«Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности», — указано в сообщении Минфина.