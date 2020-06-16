Крупнейшие российские операторы связи поддерживают идею законопроекта об удаленной работе, многие компании уже перевели часть сотрудников на такой формат работы, сообщили опрошенные РИА Новости представители операторов.

«Мы положительно относимся к данной инициативе и сами готовы перевести до 30% сотрудников на удаленный режим работы», — прокомментировали в пресс-службе АО «ЭР-Телеком Холдинг». В компании отметили важность того, чтобы регулирование было гибким и учитывало в том числе возможности организации труда инвалидов в удаленном формате, работу из разных регионов, совмещение работы у нескольких работодателей по часам.

«МегаФон» также поддерживает эту инициативу, но в компании считают необходимым доработать некоторые существенные моменты. «В частности, сложности могут возникнуть при снятии ограничений по рабочему месту — его нахождение необходимо учитывать для определения районного коэффициента и северной надбавки. Также необходимо уточнить понятие «графика взаимодействия» и его отличие от рабочего времени», — рассказали в пресс-службе. В компании также отметили, что необходимо организовать совместную работу с предпринимательским сообществом для внесения поправок, способных максимально учесть интересы работников и работодателей.

Комитет СФ поддержал законопроект о регулировании удаленной работы Об этом сообщил глава комитета Андрей Клишас.

Ранее глава «Ростелекома» Михаил Осеевский на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по связи и IT-индустрии отметил необходимость совершенствования законодательства, регламентирующего удаленную работу. В частности, он отмечал, что будет востребована не только полномасштабная, но и смешанная удаленная работа, когда часть времени проводится в офисе. Осеевский считает, что необходимо перевести часть этого документооборота в электронную форму, чтобы поддержать возможности удаленной работы. По его мнению, целесообразно использовать для этого единый портал госуслуг.

В Tele2 считают, что внесенный законопроект вводит избыточное регулирование. У сотрудников МТС уже несколько лет существует возможность перейти на дистанционную работу либо на несколько дней, либо на полную рабочую неделю. «Билайн» с 2016 года реализует проект удаленной работы BeeFREE, в рамках которого проработан и вопрос оформления документов с учетом мер действующего законодательства. Режим полного BeeFREE для всей компании продлен до конца лета — до 31 августа 2020 года, отметили в пресс-службе оператора.