Принятые российским правительством меры поддержки граждан погасили почти половину зафиксированного в связи с кризисом прироста уровня бедности, но есть проблемы, которые могут помешать достижению целей по снижению бедности. Об этом говорится в аналитическом материале экспертов Высшей школы экономики, содержание которого приводится в релизе ВШЭ.

Аналитики комментируют «План действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики», который был недавно представлен Кабинетом министров президенту страны и должен обеспечить рост реальных доходов граждан, восстановление эффективной занятости и платежеспособного спроса. Как отмечается, одним из целевых показателей плана является снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума до уровня 2019 года (12,3% от общей численности населения).

«Уровень бедности в кризис, по экспертным оценкам, повысился до 19,9%, но принятые правительством меры погасили почти половину этого прироста», — указывают аналитики ВШЭ в своем комментарии.

«Однако мы видим две проблемы, которые могут помешать достижению целевого сокращения бедности», — отмечают они. Во-первых, потенциал позитивного влияния на бедность тех мер, которые только планируется принять, существенно ниже, чем пакет уже реализованных мер, и по механизму своего влияния они не в состоянии нивелировать в полном объеме прирост бедности, обусловленный пандемией.

Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий.

Во-вторых, есть очаги роста численности населения с доходами ниже прожиточного минимума, которые остались вне зоны действия мер плана, поэтому они будут тянуть бедность вверх. Один из них — это неформально занятые. Второй — это бедные семьи с детьми в возрасте от восьми до 16 лет (до 18, если дети продолжают учиться), которые не получают регулярную поддержку и составляют 43% от всех бедных семей с детьми.

Экономисты предлагают дополнительный набор мер, которые, по их мнению, будут работать на устойчивый рост доходов, восстановление занятости и платежеспособного спроса. В частности, речь идет о совершенствовании нормативного регулирования дистанционной занятости и сокращении кадрового документооборота, решении проблем молодежной безработицы и образования (субсидировании мест стажировок в компаниях, увеличении числа бюджетных мест в магистратуре для выпускников бакалавриата последних трех лет на 50 тыс., включении в программы высшего образования модуля по предпринимательству), кардинальном обновлении миссии, функционала и процессов деятельности службы занятости.



Кроме того, с точки зрения экспертов ВШЭ, необходимо увеличить вклад в восстановление занятости и доходов программ поддержки граждан на основе социального контракта, а для сокращения бедности предлагается добиться полного охвата бедных семей с детьми системой адресных пособий. Для этого необходимо ввести ежемесячное пособие на детей из бедных семей в возрасте от семи до 16 лет (до 18, если дети продолжают учиться). Данная мера, по расчетам, коснется 2,7 млн детей, и на нее потребуется 162,5 млрд рублей в год.