Еврокомиссия начала расследование в отношении компании Apple в связи с подозрениями, что ее действия в части интеграции платежной системы Apple Pay нарушают антимонопольное законодательство Евросоюза. В сообщении ЕК отмечается, что речь, в частности, идет о том, что использовать для проведения бесконтактных платежей модуль NFC на смартфонах iPhone может только Apple Pay, пишет РБК .

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер пояснила, что отсутствие ограничений в области бесконтактных платежей стало особенно значимым в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. При этом по итогам предварительного расследования в ЕК заподозрили, что Apple ставит разработчикам мобильных приложений и веб-сайтов условие использовать Apple Pay для оплаты товаров и услуг с помощью устройств, работающих на основе операционных систем iOS и iPadOS.

«Важно, чтобы действия Apple не лишали потребителей возможности использовать преимущества новых платежных технологий, включая лучший выбор, качество, инновации и конкурентоспособные цены. Поэтому я решила внимательно изучить практику Apple в отношении Apple Pay и ее влияние на конкуренцию», — пояснила Вестагер.

В сообщении ЕК указано, что в ходе расследования будет изучен также вопрос о возможном ограничении доступа к Apple Pay для разработанных компаниями-конкурентами приложений. Вопрос о том, не нарушают ли правила распространения приложений через сервис App Store антимонопольные нормы ЕС, будет изучен в рамках отдельного расследования, которое ЕК также открыла 16 июня.



Как передает ТАСС со ссылкой на приводимое агентством The Associated Press заявление Apple, компания считает антимонопольные расследования безосновательными. «Разочаровывает то, что Еврокомиссия продвигает вперед безосновательные претензии со стороны кучки компаний, которые хотят просто дармовщины и не желают играть по правилам, по которым играют все. Мы не считаем это правильным и хотим сохранять единые правила игры, при которых обладающие целеустремленностью и блестящими идеями могут добиться успеха», — отмечают в Apple (прим. Банки.ру).