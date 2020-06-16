Московская биржа запустила сервис ускоренной онлайн-проверки дубликатов индивидуальных инвестиционных счетов. Об этом журналистам сообщил директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин в ходе дистанционной пресс-конференции, передает ТАСС.

Данный сервис позволит осуществлять проверку наличия ИИС у нового клиента брокера до открытия договора и регистрации счета.

«Этот сервис уже предоставлен клиентам, однако предоставлялся по итогам дня. Участники торгов получают реестр клиентов, где отмечается, имеет ли зарегистрированный клиент второй индивидуальный инвестиционный счет», — пояснил Блохин, добавив, что по запросу участников рынка данный процесс был ускорен.

Он также отметил, что сервис по проверке второго ИИС уже работает и в ближайшее время участники рынка начнут подключение к нему.

С 2015 года частные лица получили право открывать ИИС у брокера или управляющей компании. ИИС позволяют получать налоговые вычеты при инвестировании.

