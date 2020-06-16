Январские нерабочие праздничные дни закреплены в Трудовом кодексе, и любое изменение прописанных в нем условий должно обсуждаться работодателями и работниками. Об этом заявили РБК в пресс-службе Минтруда.

«Любые изменения в Трудовой кодекс должны обсуждаться с социальными партнерами — работодателями и работниками», — отметили в министерстве.

Так в ведомстве прокомментировали предложение председателя комитета по экономической политике Совета Федерации, сенатора от Санкт-Петербурга Андрея Кутепова. Он выступил с инициативой сократить длительность новогодних праздников в 2021 году до трех дней, с 1 по 3 января. По его мнению, эта мера позволит компенсировать потери России от введения нерабочих дней в связи с эпидемией COVID-19.

В Совете Федерации предлагают в 2021 году урезать новогодние каникулы до 1—​3 января Поправки вносятся в статью 112 Трудового кодекса РФ.

В Минтруде РБК сообщили, что законопроект Кутепова уже поступил в ведомство и будет рассмотрен в установленном порядке.

В соответствии с Трудовым кодексом, дни с 1 по 8 января в России являются праздничными, так как в даты с 1 по 6 января и 8 января продолжаются новогодние каникулы, а 7 января отмечается Рождество Христово.

В конце марта в телеобращении к гражданам, посвященном борьбе с распространением COVID-19, президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. После этого он продлевал режим нерабочих дней сначала до 30 апреля, а затем до 11 мая.



Кроме того, нерабочими днями объявлены 24 июня, когда в Москве пройдет парад Победы, перенесенный с 9 мая, и 1 июля — день голосования по поправкам в Конституцию России.