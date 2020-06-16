Московское управление Федеральной антимонопольной службы России рассмотрит дело по факту распространения в системе Google AdWords рекламы компании Just2Trade Online Ltd, осуществляющей деятельность на рынке Forex без соответствующей лицензии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Столичные антимонопольщики установили, что Just2Trade Online не имеет лицензии Банка России на осуществление деятельности форекс-дилера и не является членом профильной саморегулируемой организации, что также обязательно для работы в качестве форекс-дилера. «Кроме того, в тексте рекламы содержалось указание на отсутствие риска при осуществлении пользователями финансовых операций, что противоречит действительности. Данные действия содержат признаки нарушения пункта 7 статьи 7 и частей 5.1, 14 статьи 28 закона «О рекламе», — указано в релизе.

В ответ на запрос Московского УФАС ООО «Гугл» указало на причастность к размещению указанной рекламы компании Google Ireland Limited. В ведомстве подчеркивают, что эта компания на запрос антимонопольного органа не ответила и данные о рекламодателе не представила. В этой связи дело по факту распространения рекламы будет рассмотрено в отношении Google Ireland Limited.



«Если до окончания рассмотрения дела в антимонопольный орган не будет представлена информация о лице, разместившем рекламу на площадке Google AdWords, именно Google Ireland Limited будет признана рекламодателем и рекламораспространителем», — предупреждают в Московском УФАС. Как уточняется, если факт нарушения будет установлен, компании грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей.