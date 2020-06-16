В Хакасии вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Согласно сообщению на сайте Генпрокуратуры РФ, фигурантами дела, которое рассмотрел Абаканский городской суд, были двое местных жителей, один из которых находился в международном розыске и в июле 2018 года был экстрадирован в Россию из Сербии.

На основании представленных государственным обвинителем доказательств суд установил, что «в период с апреля 2011 года по октябрь 2014 года мужчины, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и соответствующей лицензии, оказывали банковские услуги». Как следует из релиза Генпрокуратуры, подсудимые использовали расчетные счета ряда подконтрольных коммерческих организаций и оказывали на территории Абакана услуги по обналичке за вознаграждение в размере 5% от суммы снятых денежных средств.

На счета подконтрольных фигурантам организаций клиенты зачислили около 900 млн рублей безналичных денежных средств. В результате незаконной банковской деятельности получен доход в размере более 43 млн рублей.



Суд назначил одному из обвиняемых, с учетом имеющихся у него судимостей, шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Второму осужденному назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, суд назначил мужчинам дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей каждому. Приговор суда в законную силу пока не вступил.