Международный валютный фонд, скорее всего, ухудшит прогнозы по сокращению глобальной экономики в 2020 году и видит «глубокую неопределенность» вокруг курса восстановления. Об этом, как передает Reuters, заявила главный экономист МВФ Гита Гопинат.

По ее словам, текущий экономический кризис более глобальный и протекает иначе, чем предыдущие. При этом сектор услуг пострадал сильнее, чем производственный, как в развитых, так и в развивающихся странах, а инфляция повсеместно остается низкой, сказала Гопинат.



Также главный экономист МВФ указала на сильное расхождение финансовых рынков и реального сектора экономики, которое может стать предвестником еще большей волатильности на финансовых рынках и резких коррекций.