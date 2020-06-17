Ассоциация банков «Россия» подготовила поправки к закону 161-ФЗ «О национальной платежной системе», которые разрешают пополнять наличными средствами транспортные карты и карты школьников, выпущенные по модели электронных кошельков, пишет РБК . ЦБ и Росфинмониторинг поддержали это предложение, рассказал вице-президент АБР Алексей Войлуков.

В начале августа 2020 года в силу вступят изменения в законодательство, которые запретят пополнять наличными денежными средствами неперсонифицированные электронные кошельки. Под запрет попали в том числе транспортные и школьные карты. Ранее АБР обратилась к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу соответствующих поправок. Банки указывали на сложности и риски реализации этого запрета из-за пандемии, которые могут возникнуть как у кредитных организаций, так и у пользователей транспортных карт. Тогда ЦБ не поддержал перенос срока. Как сообщил представитель регулятора, ЦБ принципиально не возражает, если существует технологическая возможность отделить одни НЭСПы (неперсонифицированные электронные средства платежа. — Прим. ред.) от других, которые могут быть использованы для платежей по закрытому перечню.

Как говорится в поправках АБР, клиент — физическое лицо может предоставлять наличные денежные средства оператору электронных денежных средств для пополнения неперсонифицированных электронных средств платежа, эмитированных в целях переводов денежных средств в оплату транспортных услуг и услуг образовательных учреждений. Ассоциация намерена отправить поправки в ЦБ, Росфинмониторинг и профильный комитет Госдумы на этой неделе, добавил Войлуков.

ЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными Год на реализацию изменений с учетом срока вступления — это достаточно, отметил представитель ЦБ.

Компания «Расчетные решения» поддерживает инициативу о выводе карт социальной направленности из-под запрета, сообщил ее представитель. Единая транспортная карта Подмосковья «Стрелка» выпускается по схеме электронного кошелька, поэтому запрет коснется многих пользователей «Стрелки», которые пополняют карту по дороге на работу или домой наличными на небольшие суммы. Доказать, что конкретные электронные кошельки созданы и используются только в рамках проекта «Стрелка», не представит сложности, добавил представитель «Расчетных решений».