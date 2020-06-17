К 2021 году влияние внешних неблагоприятных факторов на российский финансовый рынок будет нарастать. Такую точку зрения замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал в своей статье, опубликованной в журнале «Россия в глобальной политике» .

«Текущая неблагоприятная ситуация может спровоцировать и новый финансовый кризис в одной или нескольких странах. Это, в свою очередь, окажет давление на финансовый и валютный рынки России, а также вызовет дополнительное снижение спроса на российский экспорт. Вероятность такого шока повышается со временем, и в 2021 году риск будет выше, чем в 2020-м», — написал Медведев, призвав быть готовыми к такому сценарию.

По его мнению, важно, что правительство одобрило антикризисный план и представило его президенту Владимиру Путину.

«Сейчас главное — его реализация с возможными коррективами по ходу исполнения. Необходима развернутая поддержка граждан и компаний, которая позволит избежать резкого сокращения совокупного спроса и предложения, предотвратить рост бедности», — считает замглавы Совбеза. Затем, по его словам, должен произойти перезапуск экономики, включая выполнение национальных проектов в скорректированном виде. «И на следующем этапе — запуск новой модели экономического роста, сопровождаемый структурными реформами», — заключил он.