Пятый конкурс на лучшую банковскую программу для малого и среднего предпринимательства проведет летом Торгово-промышленная палата России, сообщил ТАСС глава организации Сергей Катырин.

«В текущем году юбилейный конкурс «Лучшая банковская программа для МСП» пройдет в два этапа. По итогам первого этапа экспертному совету конкурса будет представлен перечень лучших банков, отобранных предпринимателями по двенадцати важным для бизнеса критериям. Допущенные ко второму этапу конкурса банки будут соревноваться в прямом эфире за признание их программы лучшей банковской программой года для малого бизнеса. Выбирать победителя будут предприниматели всех регионов страны в ходе прямого и открытого голосования», — сказал он.

Согласно материалам конкурса, первый этап планируется провести с 22 июня по 13 июля. В ходе него банки будут оценены по таким критериям, как наличие и условия специальной банковской программы для субъектов МСП, стоимость кредита для МСП на пополнение оборотных средств, стоимость эквайринга, возможность взаимодействия с банком в онлайн-режиме. Второй этап конкурса предполагается начать 15 июля.

В состав жюри ежегодно входят исключительно действующие предприниматели, руководители и собственники малого и среднего бизнеса. Конкурс проводится при поддержке Банка России, Минэкономразвития и Корпорации МСП.