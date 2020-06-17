Совет Федерации предлагает зафиксировать в Трудовом кодексе порядок оплаты нерабочих дней во время ЧС или режима повышенной готовности, сообщила вице-спикер палаты Галина Карелова.

«В Трудовом кодексе РФ следует определить порядок оплаты труда за «нерабочие оплачиваемые дни», объявляемые в условиях действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», — цитирует Карелову пресс-служба Совфеда после совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

По словам Кареловой, Совфед будет предлагать эту меру в рамках общенационального плана действий правительства в связи с ситуацией с коронавирусом.

«В социальный блок проекта общенационального плана действий правительства РФ вошли более двадцати предложений Совета Федерации», — отметила вице-спикер.

Вместе с тем, подчеркнула она, важно совершенствовать меры по поддержке занятости и развитию рынка труда.

Большинство предложений было поддержано, и Совфед совместно с Кабмином начнет работу по их реализации, сказала Карелова.