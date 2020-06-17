Минэкономразвития доработало ко второму чтению законопроект о госконтроле, практически полностью переписав его и сократив, пишет «Коммерсант» . Проект задуман как один из ключевых документов реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД), он должен стать своеобразным процессуальным кодексом.

Наиболее радикальное изменение в проекте коснулось процесса КНД: изначально проект устанавливал, что все мероприятия могут проводиться только после открытия контрольно-надзорного производства, описанного в отдельной главе. Теперь эта глава исключается, регулирование в основном затрагивает именно мероприятия. Изменен перечень профилактических мер, из него вычеркнуты выдача рекомендаций и выпуск руководств по соблюдению требований, а также профилактическое сопровождение, перечень стал закрытым: информирование, обобщение практики, меры стимулирования добросовестности, предостережения, консультирование, самообследование, профилактический визит. Ужесточен подход к негосударственным формам контроля. Также из проекта исключена возможность освобождения от контроля компаний, у которых застрахованы риски причинения вреда.

За последний месяц это уже вторая версия поправок к основному закону реформы КНД. Первая столкнулась с критикой аппарата правительства 8 июня, в частности из-за неучтенных замечаний Минюста и бизнес-объединений, после чего проект был снова доработан.