Чистая прибыль банка «Открытие» в мае 2020 года составила рекордные 10,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Рост чистой прибыли банка по РСБУ в мае обусловлен увеличением операционных доходов (+7% в сравнении с апрелем), получением дивидендов, в том числе от деятельности дочерних компаний банка «Открытие», и сокращением расходов (-12% в сравнении с апрелем)», — говорится в релизе.

За пять месяцев 2020 года прибыль кредитной организации достигла 19,7 млрд рублей.

За январь — май 2020 года объем активов банка «Открытие» увеличился на 3,2%, до 2,39 трлн рублей. Кредитный портфель (до вычета резервов) вырос на 35 млрд рублей (плюс 2,5%), до 1,45 трлн рублей. Позитивную динамику демонстрирует кредитный портфель физических лиц — с начала года он увеличился на 12,7%, до 423 млрд рублей. За май кредитный портфель банка без учета валютной переоценки увеличился на 5,8 млрд рублей.

Объем вложений в ценные бумаги за первые пять месяцев 2020 года сократился на 20,9 млрд рублей (минус 2,6%), до 778 млрд рублей, что обусловлено управлением объемом и структурой ликвидных активов — портфель межбанковских кредитов и сделок РЕПО вырос на 28%, до 206 млрд рублей.

С начала года средства клиентов на счетах в банке «Открытие» увеличились на 31,2 млрд рублей (плюс 1,8%), до 1,77 трлн рублей. Прирост наблюдается и у частных, и у корпоративных клиентов. За май средства физических лиц без учета валютной переоценки увеличились на 5,2 млрд рублей, средства юридических лиц — на 15,7 млрд.

Регуляторный капитал с начала 2020 года вырос на 26,1 млрд рублей (плюс 8,3%), до 338 млрд рублей, «за счет положительного финансового результата и переоценки ценных бумаг», отмечают в банке.

Норматив достаточности капитала (Н1.0) по состоянию на 1 июня составил 14,6% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).