Количество зарегистрированных сделок на покупку жилья с использованием ипотеки в Москве в мае текущего года составило 2,3 тыс., что почти в три раза меньше, чем за май 2019 года, сообщает в среду пресс-служба столичного управления Росреестра.

«Количество зарегистрированных в мае ипотек составило 2 349, при этом снижение к апрелю составило 10%. В годовом выражении по отношению к маю 2019 года показатель снизился на 65%, когда было зарегистрировано 6 679 ипотечных договоров», — говорится в сообщении.

При этом с января по май 2020 года было зарегистрировано 29 837 договоров ипотечного жилищного кредитования. Это на 16% ниже аналогичного периода 2019 года, когда было оформлено 35 627 ипотек, и практически сопоставимо (-2%) с показателем пяти месяцев 2018 года (30 444).

Учитывая постепенную отмену ограничений в Москве, Росреестр в июне ожидает положительную динамику статистических показателей, в том числе по ипотеке, отметил руководитель столичного управления ведомства Игорь Майданов. «Кроме того, накануне правительство РФ сообщило о том, что не планирует продлевать программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% после ноября текущего года, что также может повлиять на реализацию отложенного спроса», — приводятся в сообщении слова Майданова.