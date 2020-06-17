Банк непрофильных активов (БНА), созданный на базе «Траста», опубликовал на торговой площадке «Росэлторг» материалы закупки на оценку объектов залога по кредитам, выданным структурам Александра Мамута A&NN Investments Ltd. и АО «Синема Парк». Об этом пишет РБК . Согласно материалам закупки, оценщик должен определить стоимость объектов залога и договоров поручительства для «совершения сделки купли-продажи». По двум кредитным договорам, заключенным структурами Мамута с «Трастом», в залоге у банка находится 100% АО «Синема Парк» и Formula Kino Holding Ltd., следует из приложения к закупке.

Как заявил представитель A&NN, никакие активы, включая объединенную сеть кинотеатров, в счет погашения долга передавать не планируется. По его словам, оценка — это формальная процедура, запущенная банком «для внутренних целей».

Суммарная задолженность структур Мамута перед «Трастом» составляет 23,5 млрд рублей, сообщал ранее предправления банка Александр Соколов. Он предупреждал: если у заемщика возникнут финансовые сложности, «придется продумать новые условия реструктуризации, чтобы у группы была возможность исполнять обязательства перед «Трастом». Сумма долга существенно меньше, отметил представитель A&NN.

Александр Мамут погасил кредит БНА на 62 млн долларов Совместно с заемщиком был разработан устраивающий обе стороны график.

До начала кризиса погашение долга «шло хорошо», утверждал Соколов. Однако в конце марта 2020 года кинотеатры объединенной сети, как и все остальные площадки, были вынуждены закрыться из-за распространения коронавирусной инфекции. «Траст» понимает, что сеть кинотеатров Мамута на длительное время лишилась значимого потока выручки, указывал руководитель банка.

В прошлом году после продажи 46,5% Rambler Group Сбербанку Мамут полностью погасил перед «Трастом» долг интернет-холдинга в размере 3,3 млрд рублей. В феврале 2020 года бизнесмен выплатил «Трасту» 4,5 млрд рублей в счет долга, на погашение задолженности он передал часть средств, вырученных от продажи швейцарского производителя вертолетов Kopter. В конце апреля этого года он досрочно выплатил банку еще 1 млрд рублей по кредиту компании «Вандеркинд».