Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 14 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро — менее чем на 1 копейку, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 69,47 рубля (минус 15 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 2 копейки и составил 78,4 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в среду с утра по паре доллар/рубль ожидается движение в диапазоне 68,6—70,7 рубля. По его словам, фаза неопределенности сохранится до конца недели. Наибольший интерес для рынков представляет новая вспышка коронавируса в Китае, из-за которой власти ввели военное положение, объявили всеобщую мобилизацию и ужесточили условия карантина. Позитивные новости из Китая помогут снять напряжение на финансовых рынках.

«Пара доллар/рубль так и не смогла пройти отметку 68. Дальнейших, даже краткосрочных драйверов роста российской валюты нет, поэтому вполне логичным выглядит закрытие лонгов по рублю, что будет приводить к снижению курса российской валюты. Сегодня с утра на малоликвидном пока рынке Forex рубль стабильный, но в дальнейшем ждем его ослабления выше отметки 70», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.