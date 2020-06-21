Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) провел комплексный пересмотр тарифов на расчетно-кассовое обслуживание для корпоративных клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В результате анализа потребностей корпоративных клиентов в сфере банковского обслуживания были пересмотрены предложения на расчетно-кассовые услуги. Изменения коснулись не только размеров тарифов, но и структуры самих тарифных сборников. Были упразднены многочисленные региональные тарифные сборники, вместо которых появился единый, действующий во всех регионах присутствия банка. В новой версии удалось упростить и систематизировать перечень банковских услуг, предусмотрев особенности каждого региона», — говорится в релизе.

Это первый комплексный пересмотр тарифов для корпоративных клиентов с 2018 года, в ходе которого МИнБанк привел стоимость основных услуг в большинстве регионов присутствия банка к рыночным показателям.

«В ходе мониторинга предложений на рынке банковских услуг мы пришли к необходимости преобразовать тарифы в более простую и понятную для наших клиентов линейку, — отмечает директор департамента развития продуктов и процессов МИнБанка Максим Световцев. — До введения единого тарифного сборника в банке было чуть менее 30 региональных, трудоемкость сопровождения которых не всегда позволяла оперативно реагировать на потребности рынка. Теперь же мы имеем простой и понятный справочник, в котором учтена специфика каждого региона, при этом те немногие тарифы, которые были пересмотрены в сторону повышения, по-прежнему остаются выгодными в сравнении со среднерыночными, а в отдельных случаях стоимость услуг была снижена на 40 и более процентов».