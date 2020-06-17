Поддержка семей с детьми должна осуществляться на адресной основе, приоритет нужно отдавать малообеспеченным гражданам, заявил первый замглавы думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Ранее телеканал RT сообщил, что Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для родителей-одиночек в размере не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи. По словам председателя НРК Ирины Волынец, соответствующее предложение направлено в Госдуму и в правительство РФ.

«На сегодняшний день уже есть инициатива президента, которая реализована, о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Что касается иных мер социальной поддержки, то, с моей точки зрения, они должны быть в первую очередь увязаны не с тем, один родитель воспитывает ребенка или двое, а с социальным положением семьи. Помощь надо оказывать малообеспеченным гражданам», — сказал Исаев.

Парламентарий уточнил, что на уровне Госдумы инициатива НРК не обсуждалась.