Генпрокурор России Игорь Краснов предложил наделить таможенников правом расследовать факты незаконного вывода капиталов.

«В связи с ростом [количества] нарушений валютного законодательства, связанных с незаконным оттоком капитала за рубеж, проинформирован глава государства и предложено наделить полномочиями по расследованию таких преступлений (наряду со следователями МВД) органы дознания ФТС России, которые их выявляют. Полагаем, это повысит эффективность борьбы с указанными деяниями», — заявил он, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

Генпрокурор отметил ряд недостатков в работе самой таможни. «Прокурорами вскрыты неединичные случаи необоснованного предоставления льгот и преференций при осуществлении таможенного контроля, в том числе незаконного освобождения от уплаты таможенной пошлины, неправильного применения пониженной ставки НДС при оформлении товаров. По актам реагирования [прокуратуры] таможенными органами доначислено платежей на сумму свыше 18 миллиардов рублей», — сообщил генпрокурор.