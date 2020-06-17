В мобильный банк «Тинькофф» для оплаты квитанций и совершения платежей внедрена новая технология распознавания QR-кодов, сообщает пресс-служба компании.



«Технология распознавания QR-кодов российского разработчика Smart Engines доступна пользователям в мобильном приложении «Тинькофф» для iOS и Android. Сканируя QR-код, клиенты банка оплачивают налоги, штрафы, коммунальные платежи и прочие квитанции, а также совершают покупки и денежные переводы непосредственно в мобильном приложении без необходимости ручного ввода реквизитов. При считывании данные платежа, указанные получателем в QR-коде на квитанции или сгенерированные на экране монитора компьютера, автоматически вводятся в соответствующие поля», — говорится в релизе.

Решение Smart Engines предоставляет пользователям высокую точность и скорость считывания штрихкодов и доступно для использования даже на недорогих смартфонах.

Технология поддерживает распознавание одномерных штрихкодов (UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 93, Code 128) и двумерных бар-кодов (QR Code, AZTEC, PDF 417, Data Matrix). При этом распознавание производится в видеопотоке, и все вычисления в процессе распознавания выполняются на мобильном телефоне пользователя в режиме реального времени.