Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с агрегатором YouDo.com, сервисом «Ешь Деревенское» и школой программирования «Алгоритмика» предложили на встрече с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым определить четкие критерии деятельности самозанятых, а также поддержать возможности их переобучения. Об этом сообщает пресс-служба YouDo.

Эксперты, в частности, предложили установить четкие критерии для деятельности самозанятых, поддержать возможность их переобучения, а также создать на базе Агентства стратегических инициатив и федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП) открытую платформу для компаний, желающих участвовать в пилотных проектах развития регионов. По словам основателя YouDo Дениса Кутергина, для роста рынка самозанятых необходимы заказы со стороны бизнеса и государства.

«Это невозможно сделать только за счет заказов от физических лиц, которые сейчас являются нашими основными заказчиками. Мы видим большие возможности в сотрудничестве с государством и общий интерес в развитии этих двух направлений», — приводит его слова пресс-служба компании.

Кроме того, в числе предложений — разработка механизмов поддержки фермерских хозяйств для реализации их продукции через торговые сети и субсидирование авиа- и железнодорожных перевозок туристов при наличии у них предоплаченного проживания в отелях (без права отмены).