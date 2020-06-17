Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала жалоб и обращений по системе Apple Pay, но обратит внимание на европейскую практику, сообщил заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что начала антимонопольные расследования в отношении работы App Store и Apple Pay, чтобы оценить, нарушают ли правила Apple для разработчиков приложений по их распространению через App Store нормы ЕС по конкуренции.

«Обращений и жалоб по вопросу Apple Pay в ФАС России не поступало. Мы обратим внимание на европейскую практику. У ФАС есть хороший опыт взаимодействия с Еврокомиссией», — сказал он.