Напряженность в оценке россиянами наблюдаемой динамики цен продолжает снижаться, свидетельствуют представленные Центробанком данные очередного телефонного опроса ООО «инФОМ». Телефонный опрос, пятый по счету в этом году (опросы в режиме личного общения сейчас не проводятся в связи с коронавирусом), был проведен в первую неделю июня.

Доля респондентов, заметивших рост цен в предыдущие две недели, упала с прошлого замера на 8 процентных пунктов, до 54%, а со второй половины апреля — на 21 п. п.

Оценки текущей месячной инфляции в сравнении с инфляцией в начале года за время всех телефонных опросов колеблются в пределах относительно узкого коридора. Доля считающих, что уровень месячной инфляции сейчас заметно выше, чем в начале года, в пятом опросе снизилась на 4 п. п. относительно четвертого опроса, составив 42% (при этом в четвертом опросе она повышалась относительно третьего). Доля считающих, что текущая инфляция немного выше, чем в январе — феврале, колеблется в диапазоне от 30% до 34% (в пятом опросе — 31%).

Инфляционные ожидания на месяц вперед продолжают улучшаться. Хотя по сравнению с предыдущим опросом изменения не превысили статистической погрешности, в целом с начала измерений доля считающих, что уровень инфляции через месяц будет заметно выше, чем сейчас, снизилась на 14 п. п. — до 29%. Перераспределение происходит в пользу двух других вариантов ответа: что уровень инфляции будет «немного выше» (с начала апреля отмечается рост на 4 п. п., до 27%) и «примерно таким же» (рост на 7 п. п., до 22%).



Годовые инфляционные ожидания, наоборот, продолжают постепенно ухудшаться. С начала апреля доля ожидающих заметно более высокого, чем сейчас, роста цен, увеличилась на 5 п. п. — до 42%; основной прирост происходит за счет ранее не определившихся. По остальным ответам значимые изменения отсутствуют: немного более высокой инфляции ожидают 17% опрошенных, примерно такой же — 11%, более низкой — 2%, а 3% считают, что через год цены не изменятся.