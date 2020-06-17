Россияне в целом сейчас оценивают ситуацию у себя на работе как менее напряженную по сравнению с пиком «коронавирусного» кризиса, свидетельствуют представленные Центробанком данные очередного телефонного опроса ООО «инФОМ». Телефонный опрос, пятый по счету в этом году (опросы в режиме личного общения сейчас не проводятся в связи с коронавирусом), был проведен в первую неделю июня.

Доля работающих по найму осталась на уровне конца мая (47%). Одновременно приостановился рост доли безработных: в начале июня она составила 6% от всех опрошенных (в конце мая — 8%). Оценка масштабов безработицы среди окружающих впервые стала более оптимистичной: на 6 процентных пунктов, до 33%, сократилась доля слышавших об увольнениях среди знакомых за последние две недели.

Распределение ответов на вопрос о событиях на работе стало менее напряженным по сравнению с предыдущими опросами. Доля сообщивших об уменьшении зарплаты или других выплат составляет 13% от числа всех работающих по найму (в конце мая она достигала максимума за всю историю измерений — 19%). Проблема сокращения выплат остается актуальной для 8% работников государственных предприятий (снижение с конца мая на 9 п. п.) и 17% работников частных компаний (значимых изменений не произошло). О направлении в отпуск за свой счет говорят 6% работников (максимум — 10% — был пройден в начале мая). На полное прекращение выплат жалуются 3% всех работающих по найму, среди бюджетников — 1% (статистически значимых изменений не выявлено). Доля работников частных предприятий, столкнувшихся с этой проблемой, сократилась с 8% в начале мая до 4% в начале июня.

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Примерно каждый пятый работающий продолжает трудиться в удаленном режиме. В бюджетной сфере в мае — начале июня этот показатель немного вырос (до 27%), а в частной, наоборот, снизился (до 18%).

Позитивные изменения, произошедшие на работе за последние две недели, отметил 31% работающих. О полном возвращении заработной платы и других выплат к значениям начала года сообщают 8% наемных работников, еще 5% говорят, что трудовые доходы не вернулись на прежний уровень, но выросли в сравнении с апрелем или мартом. Вышли из вынужденного оплачиваемого отпуска 4% работников, из неоплачиваемого — 3%, с больничного — 3%.

Ожидания относительно изменения трудовых доходов в ближайшем месяце стали менее пессимистичными. Если в конце мая 17% наемных работников ожидали уменьшения зарплаты или других выплат, то к началу июня — уже 11%; 15% полагают, что в ближайший месяц выплаты вернутся на прежний уровень, еще 9% ждут роста выплат по сравнению с мартом и апрелем. До 1% снизилась доля ожидающих полного прекращения выплаты заработной платы.



В числе прочего в обзоре по результатам опроса сообщается, что доля предпринимателей и самозанятых, указавших на увеличение доходов от их бизнеса по сравнению с началом года, выросла с 3% в начале апреля до 9% в начале июня. О полной остановке бизнеса в первом опросе говорил 41% предпринимателей, в текущем — 25%.