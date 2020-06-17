Минфин России на аукционе в среду, 17 июня, разместил облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52002RMFS с датой погашения 2 февраля 2028 года в объеме 10,87 млрд рублей, что соответствовало объему предложения. Об этом свидетельствуют данные сайта Минфина.

Спрос оказался выше, достигнув 16,224 млрд рублей.

Выручка от размещения составила 10,982 млрд рублей.

Цена отсечения равнялась 100,1101% от номинала, средневзвешенная цена — 100,1724% от номинала. Доходность по цене отсечения — 2,5% годовых, средневзвешенная доходность — 2,49% годовых.



Ранее в среду Минфин разместил два выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом (№ 26234RMFS с датой погашения 16 июля 2025 года и № 26228RMFS с датой погашения 10 апреля 2030-го) в объеме 100,826 млрд и 50,27 млрд рублей соответственно.