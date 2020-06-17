ВВП России вырос в I квартале 2020 года относительно аналогичного периода 2019-го на 1,6%. Такие данные (первая оценка) опубликованы в среду на сайте Росстата.

Таким образом, ведомство подтвердило свою предварительную оценку роста российской экономики в I квартале, опубликованную в мае.

Между тем по отношению к IV кварталу 2019 года показатель снизился на 18,7%, свидетельствуют данные Росстата.



«Объем ВВП России за I квартал 2020 года составил в текущих ценах 25 трлн 317,7 млрд рублей. Индекс его физического объема относительно I квартала 2019 года составил 101,6%, относительно IV квартала 2019 года — 81,3%. Индекс-дефлятор ВВП за I квартал 2020 года по отношению к ценам I квартала 2019 года составил 99,9%», — указано в сообщении ведомства.