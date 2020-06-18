«Росбанк Дом» фиксировал рост числа неплатежей по ипотечным кредитам со второй половины марта, но в мае ситуация начала стабилизироваться. Локальный пик просрочки уже пройден, считает руководитель ипотечного филиала Росбанка Денис Ковалев.

«Со второй половины марта выросли неплатежи, в том числе так называемые технические просрочки до пяти дней. Но уже в мае ситуация начала постепенно стабилизироваться, мы предполагаем, что локальный пик уже пройден», — сказал Ковалев в интервью Банки.ру.

При этом он добавил, что многое будет зависеть от того, как быстро восстановится экономика и изменится ситуация у конкретных заемщиков. Денис Ковалев не исключил, что некоторый рост просрочки по ипотеке может наблюдаться через полгода, поскольку в рамках кредитных каникул льготный период предоставляется на шесть месяцев.