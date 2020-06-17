ЦБ разработал проект указания «О порядке расчета банками максимальной доходности по привлеченным вкладам». Проект подготовлен в соответствии с частью 7.2 статьи 36 федерального закона № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» в редакции , вступающей в силу с 1 октября 2020-го, следует из материалов регулятора.

В указанном положении закона речь идет о ежемесячном расчете Центробанком (в целях установления банков, уплачивающих дополнительную или повышенную дополнительную ставку страховых взносов) базового уровня доходности вкладов, который определяется как среднее значение максимальной доходности вкладов в банках, привлекших за истекший календарный месяц в совокупности две трети общего объема соответствующих вкладов в банках РФ.

Проектом (и, соответственно, вышеуказанной статьей закона о страховании вкладов) предусматривается порядок расчета максимальной доходности по вкладам, привлеченным банками на основании заключенных или измененных договоров банковского вклада/счета с физическими лицами (в том числе индивидуальными предпринимателями) и подлежащим обязательному страхованию, исходя из процентных ставок по таким договорам с учетом иной материальной выгоды и иных условий привлечения вкладов.

В отношении всех таких договоров устанавливается правило учета дохода вкладчика в максимально возможном размере. При этом в расчете полной стоимости вклада кредитная организация не учитывает условие, предусматривающее выплату ею или третьим лицом вкладчику денежных сумм (вознаграждения) в пропорции от стоимости товаров, работ или услуг, приобретенных им за счет средств, находящихся во вкладе (на счете), либо снижение цены их приобретения (компенсацию части стоимости, кешбэк), следует из материалов Центробанка.

В ЦБ указывают, что проект потребует доработки информационных систем банков.



Планируемый срок вступления в силу предусмотренных проектом норм обусловлен вступлением в силу вышеупомянутых изменений в часть 7.2 статьи 36 закона № 177-ФЗ: 1 октября 2020 года. Предложения и замечания по проекту регулятор принимает до 30 июня.