Спрос на продукты питания в июне стабилизировался, россияне постепенно возвращаются к привычной модели потребления, пишут «Известия» , ссылаясь на представителей крупного ретейла. Теперь снова востребованы овощи, фрукты, молочная продукция, свежее мясо и рыба, сообщили в «Магните». Люди все еще реже, чем до эпидемии, ходят по магазинам, зато покупают больше товаров, так как вынуждены готовить и питаться дома. Изменение потребительских настроений касается и непродовольственных товаров, например декоративной косметики. В «Ашане» наблюдают существенное увеличение числа клиентов и рост товарооборота в магазинах сети. Большой популярностью пользуются овощи, фрукты, ягоды. В «Ленте» отметили, что растут продажи товаров для дома, а также продуктов для приготовления еды.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сказали, что в марте спрос на продукты длительного хранения и повседневного использования вырос на 300% по сравнению со стандартными объемами. Это обернулось для торговых сетей практически 50-процентным сокращением трафика в апреле. Как следствие, выручка магазинов упала.

По словам представителей ретейлеров, на фоне пандемии коронавируса потребность в онлайн-заказах продуктов существенно возросла, но в июне посещаемость онлайн-площадки снизилась почти в два раза по сравнению с первой половиной апреля. Это в принципе характерно для летнего периода. Возможно, в связи с отменой режима самоизоляции имеющиеся объемы продаж также снизятся, но привычка покупать продукты в Интернете у людей останется.

В GfK оценили масштаб «ковид-кризиса» среди покупателей Доля пострадавших от кризиса россиян сейчас существенно больше, чем устойчивых к кризису: 32% против 14%.

По мнению экспертов, окончательное возвращение потребления к докризисному уровню может затянуться из-за сокращения реальных располагаемых доходов населения.