Центробанк предупредил о значительной активности нелегальных кредиторов на фоне пандемии, пишут «Известия» . Мошенники агрессивно рекламируют свои услуги в соцсетях и обзванивают клиентов, предлагая «деньги в долг без справок и поручительств», рассказали в регуляторе. На фоне пандемии COVID-19 и экономического кризиса участились жалобы на черных кредиторов и коллекторов, сообщили в проекте ОНФ «За права заемщика». В I квартале количество таких обращений выросло на 17%.

Как сообщили в Федеральной службе судебных приставов, за четыре месяца 2020 года принято к рассмотрению на 12% меньше жалоб, чем за аналогичный период 2019-го. При этом снижение произошло за счет сокращения количества заявлений на действия легальных компаний: 29% в 2020 году против 34% в прошлом. Одновременно выросла доля жалоб на черных коллекторов: с 66% в 2019-м до 71% в 2020-м.

По словам члена совета СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Дмитрия Теплицкого, граждане чаще жалуются на угрозы, психологическое давление и некорректное обращение со стороны черных коллекторов, которые не состоят ни в реестре ФССП, ни в СРО НАПКА.

ЦБ: мошенники используют пандемию и неопределенность на рынках для обмана граждан Мошенники обзванивают потенциальных «клиентов» и предлагают им «деньги в кредит без справок и поручительств».

В апреле — июне эксперты ожидают дальнейшего роста числа жалоб на нелегальных взыскателей и кредиторов. Это будет связано с ухудшением финансового состояния граждан, в результате они начнут активнее обращаться за заемными средствами. Но в отсутствие доходов показатель долговой нагрузки окажется высоким, а значит, легальные банки и микрофинансовые организации откажутся оформлять кредиты.

В регуляторе напомнили: если кто-то предлагает кредит, прежде всего следует проверить на сайте ЦБ легальность организации, оказывающей такую услугу. Гражданам следует настороженно относиться к обещаниям «быстро выдать заем без справок и поручителей», внимательно читать договор. Если человек уже стал жертвой черных кредиторов, необходимо собрать подтверждающие документы, а затем написать заявление в правоохранительные органы.