Сборы налогов с зарплат россиян в апреле сократились на 23% по сравнению с мартом, пишут «Известия» . Это показало исследование специалистов компании FinExpertiza. В марте этого года сборы НДФЛ с заработных плат составили 355,9 млрд рублей, в апреле показатель опустился до 273,4 млрд рублей.

Из-за нерабочих дней многие компании приостановили свою деятельность, в результате сократился объем работы и количество смен сотрудников, снизился объем стимулирующих выплат, что отразилось на размере налоговой базы, пояснили в пресс-службе ФНС. Кроме того, из-за нерабочих дней зарплата за март была выплачена не в начале апреля, как обычно, а в конце марта, это и повлияло на снижение поступлений НДФЛ в апреле, считают в ведомстве. В FinExpertiza полагают, что сокращение сбора НДФЛ говорит о снижении заработков россиян. По их расчетам, в марте россияне в среднем получали 33,4 тыс. рублей в месяц, а в апреле показатель опустился на 22% до 26 тыс. рублей.

Апрель в России стал нерабочим месяцем из-за борьбы с коронавирусной инфекцией, однако власти обязали предприятия платить сотрудникам зарплату в полном объеме. Видимо, такая возможность была не у всех, и многие компании начали вынужденно прибегать к оптимизации расходов, считают аналитики. Например, переводить сотрудников на неполный день, отправлять в неоплачиваемые отпуска, урезать надбавки сверх оклада или сокращать штат, указано в исследовании.

Российские власти вернулись к идее повышения налога с высоких зарплат По данным источников Forbes и РБК, правительство рассматривает вариант увеличения ставки НДФЛ с 13% до 15% для россиян, чьи доходы превышают 2—3 млн рублей в год.

В Минтруде не согласились с выводом аналитиков о масштабе снижения средних зарплат (на 22%) и заявили, что в апреле 2,6% от работающих граждан находились в простое, 2,1% — в режиме неполной занятости (следовательно, получали неполную зарплату), 0,5% — в отпуске за свой счет. Также там обратили внимание, что при оценке уровня средней зарплаты корректнее использовать численность наемных работников, то есть 54,3 млн человек, а не общее количество занятых граждан.

По мнению экспертов, сокращение сборов НДФЛ с зарплат говорит в том числе о снижении заработков в стране, однако расчеты аналитиков могут быть неточны. Поскольку НДФЛ с зарплаты не платят самозанятые, индивидуальные предприниматели, делить фонд оплаты труда страны надо на меньшее число, пояснили эксперты. Также стоит учесть, что март — последний месяц I квартала. Многие могли получить премии. Падение собираемости НДФЛ связано как с сокращением заработных плат, так и с множеством других факторов. Кроме того, заработок значительно снижается на больничном. Так, за время пандемии уровень зарплат мог сократиться в среднем на 20% в экономике в целом, а в некоторых отраслях — до 30%, считают эксперты.