Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за комиссии с покупок в приложениях, пишет РБК . Об этом Дуров написал в своем Twitter. Речь идет о комиссии, которую компании Google и Apple взимают с продаж в приложениях, установленных пользователями через их магазины Google Play и Apple Store. От суммы покупок в приложении им выплачивается 30%, оставшуюся прибыль получают сами разработчики.

«Apple и Google накладывают безумный 30-процентный налог с продаж на все цифровые товары, продаваемые на каждом мобильном телефоне в мире. Результат — пользователи платят по более высоким ценам, стартапы и целые индустрии разрушаются или не появляются вовсе. Регуляторы игнорируют этот абсурд уже десять лет», — заявил основатель Telegram.

По его словам, решить эту проблему и покончить с «монополией Apple» просто: нужно дать пользователям возможность устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины приложений, а не только через AppStore.

ФАС прокомментировала антимонопольные расследования в отношении Apple Pay Обращений и жалоб по вопросу Apple Pay в ФАС России не поступало.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) завела уголовное дело в отношении Apple. Компанию заподозрили в том, что ее действия в части интеграции платежной системы Apple Pay нарушают антимонопольное законодательство Евросоюза. В частности, речь идет о том, что использовать модуль NFC для проведения бесконтактных платежей на смартфонах iPhone может только Apple Pay.