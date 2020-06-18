Любой желающий с 18 июня может стать слушателем онлайн-лекций Сбербанка, которые будут посвящены карьерным тенденциям в сферах IТ, финансов и экономики, финансовой грамотности, креативному мышлению и корпоративной культуре. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Все материалы курса #Sber_U_Days_Online подготовлены сотрудниками HR-блока и Корпоративного университета Сбербанка.



«Благодаря проекту #Sber_U_Days_Online мы поможем школьникам, студентам и молодым специалистам определиться с их карьерными целями, сможем погрузить их в нашу корпоративную культуру и покажем, какие навыки в сотрудниках для нас особенно ценны», — комментирует исполнительный директор, начальник Центра академических партнерств Сбербанка Нина Яныкина.



Лекции будут транслироваться один раз в неделю; программа ближайших лекций, информация о спикерах и правила регистрации доступны на сайте .



Первая лекция на тему «Как учить и учиться» пройдет 18 июня, ее проведет Людмила Самойлова из Центра академических партнерств Сбербанка. Также в онлайн-курсе будут доступны лекции на темы: «Планирование и тайм-менеджмент», «Эмоциональный интеллект», «Личный бренд» и другие.