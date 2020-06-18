Банк ДОМ.РФ запустил «Легкое рефинансирование» ипотеки. Оформить кредит можно электронно — в таком случае минимальная ставка снижается на 0,1 процентного пункта, до 7,5%. Для идентификации клиента и выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи предусмотрен выезд сотрудника банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В рамках «Легкого рефинансирования» сформировать отчет об оценке объекта недвижимости можно за 1 800 рублей и без выезда оценщика, клиент самостоятельно фотографирует жилье и отправляет фотоматериал через web-приложение.

По условиям предложения, надбавка к процентной ставке до регистрации залога не начисляется.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты.