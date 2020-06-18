Микрофинансовые организации (МФО) в мае применяли недобросовестную практику, продавая коллекторам долги клиентов сразу после одобрения кредитных каникул, выяснил Банк России. Об этом пишет РБК. Так, граждане подали 2,2 тыс. жалоб на МФО, из них порядка 700 обращений касалось процедур взыскания долгов. По сравнению с апрелем количество жалоб выросло на 40%, следует из презентации начальника управления поведенческого надзора службы по защите прав потребителей ЦБ Сергея Колганова на онлайн-конференции Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
По его словам, рост заявлений от заемщиков объясняется новыми видами нарушений, связанных с одобрением кредитных каникул. С апреля российские заемщики, пострадавшие от кризиса и пандемии, могут рассчитывать на отсрочку платежей по кредитам и займам, и требовать возврата долга кредиторы или коллекторы не могут. Ранее ЦБ рекомендовал финансовым организациям приостановить процедуры взыскания до 30 сентября 2020 года.
Количество жалоб на МФО, связанных с взысканием долгов, начало расти впервые с конца 2019 года, следует из данных регулятора. В ЦБ не исключают дальнейшего увеличения количества обращений от потребителей в июле — августе, когда МФО активно начнут свою деятельность, уточнил Колганов.
Граждане также чаще жалуются на угрозы, психологическое давление и некорректное обращение со стороны черных коллекторов.