Микрофинансовые организации (МФО) в мае применяли недобросовестную практику, продавая коллекторам долги клиентов сразу после одобрения кредитных каникул, выяснил Банк России. Об этом пишет РБК . Так, граждане подали 2,2 тыс. жалоб на МФО, из них порядка 700 обращений касалось процедур взыскания долгов. По сравнению с апрелем количество жалоб выросло на 40%, следует из презентации начальника управления поведенческого надзора службы по защите прав потребителей ЦБ Сергея Колганова на онлайн-конференции Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

По его словам, рост заявлений от заемщиков объясняется новыми видами нарушений, связанных с одобрением кредитных каникул. С апреля российские заемщики, пострадавшие от кризиса и пандемии, могут рассчитывать на отсрочку платежей по кредитам и займам, и требовать возврата долга кредиторы или коллекторы не могут. Ранее ЦБ рекомендовал финансовым организациям приостановить процедуры взыскания до 30 сентября 2020 года.

Количество жалоб на МФО, связанных с взысканием долгов, начало расти впервые с конца 2019 года, следует из данных регулятора. В ЦБ не исключают дальнейшего увеличения количества обращений от потребителей в июле — августе, когда МФО активно начнут свою деятельность, уточнил Колганов.