Минфин РФ в июле перечислит регионам второй транш финансовой поддержки, выделенной правительством для компенсации снижения поступлений доходов региональных бюджетов и обеспечения их устойчивости, говорится в сообщении на сайте министерства.

На эти цели правительством предусмотрено 200 млрд рублей.

Половину суммы — 100 млрд рублей — Минфин перечислил в конце мая 56 регионам. Средства были направлены для оперативной поддержки бюджетов тех регионов, которые столкнулись со снижением доходов в апреле текущего года.

«Анализ поступлений доходов на 1 июня не выявил тенденций к серьезному ухудшению наполняемости региональных бюджетов. Поэтому предоставление второй части поддержки целесообразно осуществлять по итогам исполнения бюджетов за первое полугодие в июле», — говорится в сообщении.

В целом концептуальные подходы, которые использовались при распределении первого транша поддержки, справедливы и актуальны, поэтому их следует сохранить.

«Оставшиеся средства будут распределены между регионами исходя из оценки снижения фактических поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированные бюджеты субъектов на 1 июля 2020 года по сравнению с объемом поступлений доходов 2019 года, проиндексированного на прогнозный темп роста доходов к 2020 году и с учетом доли первоочередных расходов», — отмечает Минфин.

Это позволит осуществить справедливое распределение финансовой помощи на основе потребностей каждого региона.

