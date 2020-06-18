ЦБ установил официальные курсы валют на 19 июня.

Курс доллара повысился на 13,58 копейки, составив 69,618 рубля (69,4822 рубля на 18 июня). Курс евро понизился на 9,05 копейки, до 78,2924 рубля (78,3829 рубля на 18 июня).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 12:42 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 69,34 рубля (минус 41 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 78,01 рубля (минус 40 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 69,16—69,72 рубля за доллар и 77,84—78,41 рубля за евро.