Банк России при рассмотрении вопроса о возможном продлении надзорных послаблений для финансовых организаций на фоне пандемии коронавируса будет учитывать как экономическую, так и эпидемиологическую ситуации в стране. Об этом на съезде Ассоциации российских банков (АРБ) сообщила зампред ЦБ РФ Ольга Полякова.

«Мы наблюдаем за действием эффектов, которые были нами введены, за действием надзорных послаблений. И я бы хотела подчеркнуть, что вопрос о пролонгации этих послаблений будет рассматриваться нами комплексно. Мы слышим и понимаем, что банковский сектор волнует этот вопрос, именно сроков выхода из послаблений. Но я хочу напомнить всем 2014—2015 годы, когда также принимались решения о различных послаблениях, в 2016—2017 годах банковский сектор постепенно выходил из такого рода послаблений. Безусловно, когда мы будем оценивать необходимость поэтапного выхода, необходимость продления этого срока, мы будем учитывать экономическую и эпидемиологическую ситуацию», — сказала она.

Полякова отметила, что банки в рамках мер по поддержке экономики уже реструктуризировали кредиты на общую сумму 2,5 трлн рублей.

Она также напомнила, что регулятор планирует возобновить инспекционные проверки финансовых организаций с конца июня — начала июля этого года. «Те проверки, которые у нас не завершились, они в первую очередь будут возобновляться, начинаться», — уточнила зампред.

Также регулятор с 1 июля возобновит экономическую оценку банков.

