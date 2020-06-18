Число теневых площадок в финансовой сфере РФ снизилось до единичных случаев, сообщил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Нам удалось зачистить банковский сектор, избавиться от неблагонадежных банков. Если мы полтора года назад говорили о том, что у нас несколько десятков теневых площадок в стране, то сегодня мы можем сказать, что их не более десятка всего, и мы их видим, начинаем ликвидировать», — сказал Чиханчин.

При этом востребованность серых теневых денег остается, недобросовестные бизнесмены уходят на зарубежные площадки, добавил он.

По оценке Росфинмониторинга, объем сомнительных операций снижается в среднем на 20—30% ежегодно.