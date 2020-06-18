Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых. Лимит средств на покупку активов был увеличен до 745 млрд фунтов стерлингов, передает ТАСС со ссылкой на сайт британского регулятора.

«Комитет по денежно-кредитной политике единогласно проголосовал за поддержание ставки на уровне 0,1%», — говорится в сообщении Банка Англии.

Также большинство членов комитета проголосовали за расширение программы выкупа гособлигаций и корпоративных бондов еще на 100 млрд фунтов — до 745 млрд, сообщил британский регулятор.

Комитет отметил, что, несмотря на признаки постепенного восстановления британской экономики, произведенное смягчение денежно-кредитной политики оправданно для достижения целевых уровней экономических показателей.

«Последние данные свидетельствуют о том, что падение мирового ВВП во втором квартале 2020 года будет менее серьезным, чем ожидалось во время майского доклада о денежно-кредитной политике», — подчеркнули в британском ЦБ.

ВВП Великобритании сократился примерно на 20% в апреле после падения на 6% в марте, однако более поздние показатели свидетельствуют о том, что ВВП начал восстанавливаться. «Также отмечается восстановление потребительских расходов в мае и июне. Уровень безработицы не изменился и к апрелю составил 3,9%, однако рынок труда существенно ослаб», — отметили в Банке Англии.

Показатель инфляции снизился с 1,5% в марте до 0,8% в апреле и в мае продолжил снижаться — до 0,5%. «Нынешние темпы инфляции ниже целевого уровня в значительной степени можно объяснить последствиями пандемии. Обвал мировых цен на нефть оказал прямое влияние на инфляцию через цены на моторное топливо и косвенные последствия за счет снижения затрат на производство в других секторах экономики», — считают в британском ЦБ.

В то же время риски снижения глобальных экономических перспектив, в том числе из-за распространения COVID-19 в странах с формирующейся рыночной экономикой и возврата к более высокому уровню заражения в странах с развитой экономикой, сохраняются. Тем самым перспективы Великобритании и мировой экономики неопределенны, также говорится в сообщении британского регулятора.



Следующее заседание Банка Англии запланировано на 6 августа 2020 года.