Евросоюз на год продлил санкции, введенные против России после присоединения Крыма. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Санкции будут действовать до 23 июня 2021 года.

Ограничения включают запрет на импорт товаров из Республики Крым и Севастополя в Евросоюз, на инвестиции и оказание туристических услуг. Под ограничения также подпадает экспорт из ЕС некоторых товаров и услуг для крымских компаний или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также для добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

В заявлении указано, что ЕС по-прежнему не признает присоединение Крыма к России и считает его незаконной аннексией и нарушением международного права.

СМИ: послы стран ЕС согласовали продление на год санкций в отношении России по Крыму По словам источника в Совете ЕС, послы согласились продлить ограничительные меры до 23 июня 2021 года.

В марте 2014 года по итогам референдума Крым вошел в состав России. В июне того же года Совет ЕС в качестве реакции на «незаконную аннексию» ввел ограничительные меры, они применяются к физическим лицам из ЕС и компаниям, базирующимся в Евросоюзе. В последний раз санкции были продлены в июне 2019 года.



В отношении России действуют также экономические санкции Евросоюза, они затрагивают финансовый, энергетический и оборонный сектора. Из-за санкций приостановлены переговоры о безвизовом режиме, многим российским должностным лицам и предпринимателям запрещен въезд в страны ЕС, там также заморожены их активы.