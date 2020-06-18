Федеральная служба по финансовому мониторингу при проверках по контрактам, которые заключаются в целях, связанных с пандемией коронавируса, и проверках в сфере оказания помощи системообразующим предприятиям выявила нарушения со стороны компаний — получателей бюджетных средств. Об этом рассказал директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Чиханчин рассказал президенту, что в соответствии с его поручением была выстроена система мониторинга и контроля за расходованием бюджетных средств совместно с заинтересованными ведомствами.

«Мне бы хотелось немножко остановиться на коронавирусе, потому что деньги сегодня наиболее серьезные — идущие на это направление. Мы посмотрели, взяли на мониторинг порядка 7 тысяч контрактов, около 4,5 тысячи исполнителей и увидели, что, действительно, идет большое поступление денежных средств… Но в то же время на первоначальном этапе пришел ряд исполнителей, которые находились в зоне рисков, и нам пришлось отобрать часть материалов и передать в Генеральную прокуратуру, в ФСБ, в МВД — порядка 160 материалов. На сегодняшний день часть контрактов расторгнута, возбуждены уголовные дела», — сообщил глава Росфинмониторинга.

Он отметил, что после этого динамика стала меняться в лучшую сторону: «Повысилась исполнительская дисциплина непосредственно тех, кто работает с коронавирусом. И динамика здесь по графикам показывает, что падение по всему: и по количеству подозрительных операций, по использованию фирм-однодневок, по использованию счетов банка сомнительным производством. Аналогичная ситуация складывается и при приобретении медицинского оборудования и ИВЛ».

Число теневых площадок в финсекторе упало до единичных случаев Об этом сообщил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

«Второй блок вопросов, который тоже связан с коронавирусом, — это оказание помощи системообразующим предприятиям, — отметил Чиханчин. — Более тысячи предприятий сегодня представлено. Мы их посмотрели на нескольких направлениях. Первое — это преднамеренное сокрытие возможного финансового реального положения. Второе — это возможное перечисление денежных средств за рубеж, в первую очередь налогооблагаемых (льготные или офшорные [юрисдикции]). Работу с теневыми площадками посмотрели и размещение средств на депозитах, выдачу беспроцентных займов. Посмотрели еще одно направление — участие нерезидентов в работе и управлении компаний. К сожалению, мы действительно увидели, что все эти показатели имеются. Действительно, есть и вывод денежных средств за рубеж, и есть участие нерезидентов, более 100 компаний. Все эти материалы мы подготовили и отдали сейчас в правительство».



Все эти факты будут учитываться при выработке подходов к работе системообразующих предприятий, дал понять Чиханчин.