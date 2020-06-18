Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Газпромбанка на уровне «ruАА+» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильной оценкой рыночных позиций, удовлетворительной позицией по капиталу, рентабельности и качеству активов при адекватных ликвидности и корпоративном управлении. Сильное позитивное влияние на уровень рейтинга оказывают исключительная значимость Газпромбанка для российской банковской системы (банк входит в перечень системно значимых кредитных организаций в соответствии с критериями Банка России) и высокая вероятность поддержки банка со стороны акционеров и органов власти в случае необходимости», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, на протяжении 2019 года — I квартала 2020-го буфер абсорбции убытков поддерживался банком на невысоком уровне (в указанном периоде банк выдерживал без нарушения капитальных нормативов полное обесценение в среднем 5,6% совокупной базы активов и внебалансовых обязательств под риском; по состоянию на 1 апреля 2020-го — 4,8%).



С учетом потенциала привлечения дополнительного фондирования текущий запас ликвидности банка рассматривается как адекватный (на 1 апреля 2020-го отношение ликвидных активов к привлеченным средствам составило около 22%), заключили в «Эксперт РА».

