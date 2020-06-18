Рубль сохранил позиции к доллару и укрепился к евро по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 69,74 рубля, что соответствует уровню закрытия предыдущих торгов. Евро потерял 18 копеек и на указанный момент времени стоил 78,23 рубля.



В последующие минуты доллар немного дорожает: так, на 19:04 мск курс равнялся 69,77 рубля (плюс 5 копеек).

С начала торгового дня было проведено 37,9 тыс. сделок с долларом на 2,25 млрд долларов и около 5,1 тыс. сделок с евро на 236 млн евро. Диапазоны по курсам составляли от 69,16 до 69,91 рубля за доллар и от 77,84 до 78,41 рубля за евро.



Незадолго до окончания основной сессии российская валюта была в плюсе и к доллару, и к евро, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. По словам эксперта, рубль «получал поддержку с рынка нефти, где стоимость марки Brent большую часть дня провела выше 41 доллара за баррель». «Не исключено также, что уже сейчас часть экспортеров начала подготовку к основным налоговым платежам, расчеты по которым предстоят через неделю. Перед выплатами 25 июня будет выходной день, поэтому конвертация валютной выручки может начаться чуть раньше», — добавляет аналитик.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова предупреждает, что доллар, «судя по настроению инвесторов, вполне может развернуться в сторону 70 рублей и дойти туда очень быстро».