Лидеры Евросоюза в пятницу, как ожидается, поддержат продление основных экономических санкций против России до конца января 2021 года, сообщает Reuters со ссылкой на данные дипломатов и чиновников.

ЕС ввел санкции, затрагивающие российский энергетический, финансовый и оборонный сектора, в связи с присоединением Крыма к России и предполагаемой ролью Москвы в конфликте на востоке Украины.

Срок действия санкций истекает в конце июля, и 27 лидеров ЕС, которые проведут виртуальное заседание в пятницу, как ожидается, заложат основу для их продления еще на полгода, сообщили источники агентства. Формальное решение о продлении будет принято позднее в июне.

Хотя некоторые страны, включая Италию и Венгрию, хотели бы оживить экономические связи с Россией, миролюбивое крыло блока в последнее время в проигрышной позиции из-за недовольства ЕС, обвиняющего Москву в распространении дезинформации о коронавирусе.



Германия ожидает, что лидеры ЕС утвердят продление санкций, сказал в четверг высокопоставленный правительственный чиновник.